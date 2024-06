Patto per il lavoro nel turismo, nel primo giorno presentate 326 per bonus assunzioni

Genova. Nel primo giorno di apertura dello sportello dedicato ai bonus assunzionali, nell’ambito della settima edizione del patto per il lavoro nel settore del turismo, sono state presentate 326 domande per un totale di oltre 6,2 milioni di euro richiesti per una media di circa 19mila euro a domanda.

“Al settimo anno di vita, il patto dimostra di essere una misura attesa dagli operatori che fin dal primo giorno ci fanno pervenire le richieste di bonus: il numero è infatti in linea con il primo giorno dell’edizione dello scorso anno quando le domande furono 330 – commenta l’assessore regionale al Turismo e al Lavoro Augusto Sartori –. Si registra inoltre un incremento delle risorse impiegate considerando il fatto che il periodo minimo di assunzione per ottenere il bonus è più lungo rispetto al 2023. Ciò significa che le aziende del settore turistico assumono di più e in maniera più stabile. Il turismo è un comparto che anno dopo anno si conferma essere prioritario per l’economia della Liguria e ciò è confermato dalle 16 milioni di presenze turistiche registrate nel 2023″.

» leggi tutto su www.genova24.it