Piana visita Bucci in ospedale: “L’ho trovato molto bene, vuole tornare presto operativo”

Genova. Oggi pomeriggio il presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana ha fatto visita al sindaco di Genova Marco Bucci attualmente ricoverato all’ospedale Galliera dopo l’intervento subito due giorni fa.

“Ho trovato il sindaco molto bene – commenta il presidente ad interim della Regione Liguria – e, come era prevedibile, nell’incontro si è dimostrato determinato a tornare presto pienamente operativo per la città con la consueta energia e con lo spirito di servizio per le istituzioni e i cittadini che lo contraddistingue. Abbiamo infatti parlato anche di alcune opere che riguardano la Città metropolitana di Genova e la Liguria strategiche per il territorio. Con gli auguri di pronta guarigione di tutta la giunta gli abbiamo espresso la nostra calorosa vicinanza per questo breve periodo di degenza”.

» leggi tutto su www.genova24.it