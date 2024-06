Piano opere: 400mila euro imboccano Via Prione, rimozione amianto scuole spalmata su tre anni

Aggiornato con una recente delibera di giunta il Piano triennale delle opere pubbliche 2024-26 dell’amministrazione comunale spezzina. Gli interventi sulla viabilità relativi sia al corpo stradale che agli elementi accessori (quali barriere, muri di sostegno, cunette ecc.) che prevedevano lavori per 800mila euro nel corrente anno e lavori per 1 milione e 850mila euro sia nel 2025, sia nel 2026, vanno incontro a una rimodulazione che, rimasti invariati gli importi della seconda e della terza annualità, quello del primo si riduce cospicuamente, diventanto di 10mila euro; questo perché, spiega la delibera di Palazzo civico, “a seguito della necessità di effettuare tempestivi interventi sulla rete stradale comunale e sulla rete delle acque reflue bianche del medesimo territorio, si è reso necessario procedere ad un aggiornamento del cronoprogramma temporale e finanziario dell’intervento prevedendo, nell’annualità 2024, solo l’avvio della procedura di affidamento e destinando il relativo risparmio di risorse al finanziamento” ad altri tre interventi “da realizzare celermente entro la fine del corrente anno al fine di porre tempestivo rimedio alle criticità manifestatesi”; tre interventi, new entry del Piano triennale, che sono la riqualificazione di Via Prione da Piazza Ginocchio a Scalinata Q. Sella (400mila euro), manutenzione straordinaria della viabilità del territorio comunale (200mila) e manutenzione straordinaria della rete delle acque bianche del territorio comunale (190mila).

Tornando ai lavori già presenti, ma che vanno incontro a modifiche, troviamo gli interventi di rimozione dell’amianto negli edifici scolastici; questi, inizialmente previsti interamente nel 2024 (importo stimato in 480mila euro), vengono ‘spalmati’ nei tre anni: 160mila euro nel corrente anno, quindi 137mila e rotti nel 2025 e circa 183mila nel 2026. Una modifica adottata, si spiega in delibera, “a seguito di aggiornamenti progettuali”. Ritocco anche per gli interventi di manutenzione su vari immobili comunali (accordo quadro 2025-27); in questo caso, “al fine di poter procedere al più presto alla realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria sui vari immobili comunali si è reso necessario anticipare all’annualità 2024 l’avvio della procedura di affidamento, inizialmente prevista nell’annualità 2025”, si legge. Infatti, se prima dell’aggiornamento c’erano tre tranche da 670mila euro l’una previste nel 2025, nel 2026 e nel 2027, ora l’ammontare del prossimo anno scende a 660mila e i 10mila vanno al 2024 per sostenere l’affidamento.

