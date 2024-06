Porta a porta a Savona per i commercianti, Sea-S: “Su 2mila utenze solo una decina fanno errori. Ora lasciamo avvisi, poi multe”

Savona. “Solo una decina di utenze compie errori nel conferimento dei rifiuti con il sistema di raccolta porta a porta“. Lo ha detto Stefano Valle, amministratore delegato di Sea-s, dopo un mese e mezzo dall’inizio del nuovo servizio di raccolta rifiuti per le attività commerciali.

“Non abbiamo ancora fatto multe perchè serve l’ordinanza del Comune, per ora lasciamo avvisi per la non conformità o perchè il giorno è sbagliato. Vogliamo responsabilizzare gli utenti. Non è una gioia fare multe, ma può aiutare”, ha spiegato Valle.

