SeaTrek, corsi per tutti per vivere il mare delle Cinque Terre in modo immersivo

Con l’arrivo dell’estate tornano gli appuntamenti del SeaTrek a cura del CEA del Parco Nazionale delle Cinque Terre, con corsi rivolti a bambini, ragazzi e adulti, un’esperienza divertente e formativa per studiare, comprendere e vivere il mare in modo immersivo, condividendo la voglia di proteggere il patrimonio sommerso custodito nel mare delle Cinque Terre. Il SeaTrek, progetto educativo ideato, realizzato e condotto dai professionisti del Centro di Educazione Ambientale del Parco delle Cinque Terre (CEA), fonde snorkeling e biologia marina in un mix divertente e coinvolgente . I corsi, rivolti ai ragazzi dai 9 ai 17 anni, sono articolati in livelli crescenti di conoscenze e sono caratterizzati dall’uso di strumentazioni per la ricerca in biologia marina, sia in acqua, sia in laboratorio: la metodologia collaudata dagli operatori del CEA consente, fin da piccoli, di padroneggiare le attrezzature, acquisire le tecniche di rilevamento di specie chiave dell’ecosistema marino e le norme di comportamento da seguire in mare, in un contesto di condivisione con tutti i partecipanti. Anche quest’anno non mancheranno gli appuntamenti con la Citizen Science rivolti agli adulti e il SeaTrek notturno per adulti e bambini.

