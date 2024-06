Sinergia pubblico-privato per un turismo sostenibile: confronto e condivisione di obiettivi tra Provincia e Finale Outdoor Region

Savona. Giornata di confronti e condivisione di obiettivi, questo è stato il 31 maggio 2024, data del recente incontro organizzato dalla Provincia di Savona che ha visto il Consorzio FOR (acronimo per Finale Outdoor Region, rappresentante più di 300 aziende private distribuite su un territorio allargato, da Vado Ligure a Pietra Ligure e dalla Val Neva ed alla Val Bormida) e lo staff del Presidente Pierangelo Olivieri impegnati ad approfondire vari temi legati alla stabilizzazione ed alla «valorizzazione» (questo il termine che ha fatto da titolo all’incontro) di un settore del turismo (quello outdoor) che per la Provincia vale ormai più di 80 milioni di euro annui.

Diverse le tematiche affrontate che hanno avuto come oggetto l’analisi di aspetti che il Consorzio FOR ritiene di centrale importanza, portandoli pertanto all’attenzione della Presidenza e già oggetto di confronto e condivisione tra il Consorzio ed i candidati sindaci alle prossime elezioni comunali: accelerazione del processo autorizzativo della Rete Sentieristica: facilitare il processo autorizzativo della rete sentieristica per mountain bike in accordo con la Legge Regionale e gestire efficacemente la manutenzione, analisi della Normativa Vigente: rivedere la legge regionale che prevede la chiusura della rete sentieristica in seguito a precipitazioni piovose, individuando parametri oggettivi per fenomeni misurabili e considerando la varietà geomorfologica del territorio. Tali parametri andranno poi inseriti in un processo decisionale e di comunicazione efficace e coerente con la norma, regolarità e Controllo dei Servizi di Trasporto: chiarire la normativa e le autorizzazioni necessarie per i servizi di trasporto; l’apporto del mezzo meccanico su ruote (sia inteso come mera navetta o come un mezzo ausiliario all’esperienza in mountain bike di durata giornaliera) è essenziale per l’esperienza di mountain bike e per la scelta dei pacchetti offerti ai turisti nonché criterio di scelta all’interno dei pacchetti e servizi offerti alla clientela. Maggiore chiarezza normativa, autorizzativa ed applicativa in questo settore è imprescindibile.

» leggi tutto su www.ivg.it