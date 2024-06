Tassa soggiorno Savona, polemica dei B&B: “Paghiamo come gli hotel a 4 stelle”. L’assessore: “A settembre valuteremo modifiche”

Savona. “Il nuovo regolamento del Comune di Savona sulla tassa di soggiorno è in contrasto con le disposizione della legge regionale, a Savona vengono equiparati i bed and breakfast a un hotel a quattro stelle“. I titolari di alcuni (sei) bed and breakfast savonesi non si arrendono e, oltre a tre richieste di incontro al prefetto (le lettere sono state inviate il 27 febbraio, l’8 aprile e il 18 aprile) senza risposta, hanno chiesto un altro confronto anche al Comune.

La novità introdotta a inizio febbraio da Palazzo Sisto prevede che l’importo della tassa di soggiorno sia la stessa (3,50 euro al giorno) per B&B, hotel a 4 stelle, case per ferie, appartamenti ammobiliati ad uso turistico gestiti in forma non imprenditoriale.

» leggi tutto su www.ivg.it