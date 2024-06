Truffe, rapine e indagini lampo come quella per l’omicidio del 19enne Mahmoud: l’arma dei Carabinieri festeggia il 210° anniversario

Genova. Dallo scorso giugno a oggi i carabinieri hanno identificato oltre 167.000 persone e controllati circa 121.000 automezzi. Circa 27.000 le chiamate gestite dai Carabinieri, giunte sul numero unico di emergenza 112. 660 gli arresti e 5000 persone denunciate. I dati sono stati resi noti a margine della cerimonia a cui hanno partecipato le principali autorità e che si è svolta nella cornice della caserma “Vittorio Veneto” sede del Comando Legione Carabinieri “Liguria”, dove i carabinieri hanno celebrato il 210° anniversario di fondazione dell’Istituzione.

Particolare attenzione da parte dei militari dell’Arma al contrasto delle truffe in danno di anziani che ha consentito di disarticolare vere e proprie associazioni per delinquere, ed hanno portato all’arresto di oltre 30 persone ed alla denuncia di altre 70, prevalentemente di origine campana e polacca. È stato possibile recuperare denaro contante, oro e preziosi, per un valore di decine di migliaia di euro, che sono stati restituiti alle anziane vittime.

