Andora 2024, il candidato sindaco Demichelis incontra artigiani e associazioni

Andora. “L’unione fa la forza e lo hanno dimostrato in questi anni tutte le Associazioni che si impegnano ad Andora a vario titolo e che hanno realizzato con il Comune servizi per i cittadini, eventi e proposte di grande successo. Un contributo essenziale che ha liberato una forza creativa, professionale e di servizio per la collettività, che abbiamo sempre voluto valorizzare e sostenere” – Così Mauro Demichelis candidato sindaco di Andora Più al termine degli affollati incontri con le associazioni e asd sportive operanti sul territorio.

“Anche ieri abbiamo ricevuto le loro proposte, presentato il programma elettorale e confermato la nostra volontà di potenziare l’aiuto e la valorizzazione delle loro iniziative – prosegue il candidato sindaco Demichelis – “In questi anni, abbiamo riqualificato e messo a norma quasi tutti gli impianti sportivi, oltre che le scuole, perché pensiamo che le famiglie abbiano diritto di lasciare i ragazzi in luoghi sicuri. Proponiamo un centro polivalente dove tutti gli sport e l’associazionismo possano avere pari dignità e spazi”.

