Arresto Toti, Pirondini (M5S): “Il presidente in smart working tenta di far sparire le intercettazioni più scottanti”

Liguria. “In Liguria ormai si supera la commedia tragicomica. Non solo il Presidente in smart working forzato si è permesso di fare prediche e, grazie ai suoi ventriloqui, di dispensare lezioni da casa anziché vergognarsi e dimettersi, ma scopriamo anche che ha tentato di far retrodatare l’iscrizione nel registro degli indagati. La richiesta, avanzata in base alla norma introdotta dalla riforma Cartabia, avrebbe reso inutilizzabili le intercettazioni più recenti. Ma gli è andata male: istanza respinta”. Lo dichiara il senatore del M5S Luca Pirondini.

“Ma come? Toti non aveva detto di essere “tranquillissimo”, di aver sempre agito nel solco della legalità e di voler collaborare a 360° con la magistratura? Bella collaborazione tentare di far sparire una parte delle intercettazioni”, aggiunge.

