Best of Guitar, a Sarzana la storia della musica italiana con Solieri, Portera e gli altri

Best of Guitar è uno show dedicato alla Chitarra e non solo, la storia del rock e della musica italiana in una notte! Nasce nel 2000 da un’idea del batterista Max Fiorilli “Muller” (ha accompagnato Irene Grandi, Eugenio Finardi, Elio, Neffa, Enrico Ruggeri, Max Gazze’, Alberto Fortis, Alex Britti, Niccolò Favi, Noemi, Franco Califano, Anna Tatangelo) con l’intenzione di riunire i migliori chitarristi italiani e creare un evento nuovo dall’impatto spettacolare mai visto prima! Durante il concerto, alcuni dei migliori chitarristi italiani, ospiti della serata, suoneranno alcuni brani da soli con la band The Mullers, e altri brani tutti insieme, con un gran finale dall’impatto spettacolare, con un suono arricchito da ben cinque chitarre più la band, una cosa unica ed eccezionale. Quest’anno, in occasione del decimo anniversario di Best of Guitar, l’edizione di Sarzana sarà interamente dedicata alla storia della musica italiana.

Gli ospiti della serata saranno Maurizio Solieri (chitarrista di Vasco Rossi per oltre 30 anni e autore di moltissime canzoni tra cui C’è chi dice no, Canzone, Dormi dormi, Lo show, Ridere di te, Rock’n’roll show. Autore della sua biografia Questa sera rock’n’roll e di vari dischi tra cui Resurrection), Ricky Portera (storico chitarrista e collaboratore di Lucio Dalla. Ha collaborato anche con Finardi, Ron e Bertè. A lui Lucio Dalla ha dedicato Grande figlio di puttana), Luigi Schiavone (chitarrista di Enrico Ruggeri e autore di moltissimi brani per Enrico Ruggeri, Fiorella Mannoia, Anna Oxa, Bertè, Fiordaliso, Giusy Ferreri e Gianni Morandi tra cui Quello che le donne non dicono), Luca Colombo (chitarrista che esercita la professione da 35 anni e ha collaborato con Ramazzotti, Nek, Mengoni, Ultimo, Max Pezzali e Gianni Morandi. Inoltre è stato presente in innumerevoli eventi televisivi tra cui il Festival di Sanremo e Radio Italia Live). La quinta chitarra sarà quella di Fabio Anicas (ha accompagnato in spettacoli televisivi Noemi, Ron, Le Vibrazioni, Raphael Gualazzi, Marco Masini, Ermal Meta, Matia Bazar, Dolcenera, Giusy Ferreri, Anna Tatangelo, Umberto Tozzi, Nina Zilli) che ha partecipato in questo show nel 2010, organizzatore della serata e direttore dell’accademia Live Music Academy a Sarzana. La band che accompagnerà i migliori chitarristi italiani è The Mullers, formata da musicisti professionisti: Max Muller alla Batteria, Mitia Macafferi al basso e alla voce, Cristiana Conte alla voce, e Alain Scaglia al piano e alla voce.

