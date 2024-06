Carcare, la nuova governance di Noberasco illustra il rilancio dell’azienda e si presenta alle istituzioni

Carcare. “Dopo il periodo di temporanea difficoltà che ha segnato l’ultimo biennio, Noberasco può tornare a pianificare il futuro grazie al supporto del fondo “illimity Credit & Corporate Turnaround” (il “Fondo” o “iCCT”) gestito da illimity SGR, società del Gruppo illimity che si occupa di istituire e gestire Fondi di Investimento Alternativi specializzati in crediti alle imprese”. Dall’azienda che opera a Carcare arriva la comunicazione in merito all’ufficiale cambio della guardia nel ruolo di Amministratore delegato: come già annunciato nei mesi scorsi a sostituire Mattia Noberasco sarà Flavio Ferretti, già manager del gruppo Lavazza ed attualmente presidente di Ibc, associazione che rappresenta 33mila industrie italiane di beni di consumo, mentre alla presidenza resta il membro della famiglia, Gabriele Noberasco.

Anche il sindaco Rodolfo Mirri è pronto a confrontarsi con i nuovi vertici, e fa sapere che il Comune è stato convocato con le altre istituzioni per un incontro in programma nei prossimi giorni.

“iCCT ha supportato Noberasco SpA (“Noberasco” o la “Società”) in un’articolata operazione finanziaria che comprende l’ingresso del Fondo nel capitale della Società con una quota di minoranza, la concessione di nuova finanza e la ridefinizione dell’indebitamento finanziario complessivo – proseguono dall’azienda – L’operazione, oltre a consentire il rafforzamento patrimoniale e finanziario della società, si inserisce in un più ampio percorso di sviluppo condiviso fra illimity SGR e la famiglia Noberasco, affiancata nella gestione da Flavio Ferretti in qualità di nuovo Amministratore Delegato, e consentirà alla storica azienda leader del settore della frutta secca e disidratata di continuare a ricoprire il proprio ruolo di protagonista del settore, come le compete per storia, vocazione e capacità

Il nuovo piano industriale di Noberasco presenta, infatti, tutti gli ingredienti per garantire alla Società adeguate risorse finanziarie e manageriali per raggiungere obiettivi ambiziosi ed in linea con la propria mission, che la porterà, anche grazie al supporto finanziario del Fondo iCCT, ad un’accelerazione della crescita e ad un rafforzamento della posizione di leadership all’interno delle più importanti catene della GDO e di ulteriori canali di vendita”.

