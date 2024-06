Carige, chiesta condanna a 3 anni e mezzo per l’ex ad Fiorentino: “Voleva essere riconfermato”

Genova. La Procura di Milano ha chiesto di condannare a 3 anni e mezzo di carcere e 200 mila euro di multa Paolo Fiorentino, l’ex ad di Carige e ora amministratore delegato di Banca Progetto, tra gli imputati a Milano per la vicenda che riguarda la semestrale del 2018 e la presunta mancata comunicazione al mercato della necessità di svalutare sofferenze (crediti non performing) per centinaia di milioni. Sono le conclusioni del pm Paolo Filippini che ha chiesto anche di condannare a 2 anni e 4 mesi e 200 mila euro di multa l’allora responsabile della tenuta delle scritture contabili Mauro Mangani e la banca a 600 mila euro di sanzione pecuniaria.

Le accuse sono manipolazione del mercato e false comunicazioni sociali. Il pubblico ministero nella sua requisitoria, che ha anche messo nero su bianco in una memoria depositata ai giudici della terza sezione penale del Tribunale, ha sostenuto che l’esistenza delle carenze contabili-amministrative “ampiamente conosciute dalla banca e già censurate dalla Bce” sarebbe stata affrontata da Fiorentino “con un approccio dilatorio, finalizzate a contenere le richieste di maggiori accantonamenti avanzate dagli ispettori”.

