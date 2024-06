Clima ai raggi X: la primavera in Liguria è stata più calda della norma (ma anche più piovosa)

Genova. La primavera 2024 in Liguria è stata molto piovosa e con temperature di poco superiori alla media sul Ponente, mentre su Centro e Levante è stata più calda con precipitazioni in linea con la media del periodo. È quanto rivelano i dati analizzati dagli esperti di Arpal quando siamo entrati ormai da qualche giorno nell’estate meteorologica, che per convenzione inizia il 1° giugno.

Nonostante diverse fasi caratterizzate da temperature ben al sopra della media stagionale, nel complesso si evidenzia che la temperatura media climatologica del trimestre marzo-maggio 2024 è stata di 12,2 gradi, di poco superiore (+0.2 gradi) alla media dello stesso periodo riferito alla climatologia 2003-2022, che è pari a 11,9 gradi. Ordinando in ordine decrescente le temperature medie primaverili dal 2003 a oggi, si rileva che la primavera 2024 si colloca al 12esimo posto (assieme alla stagione 2016 e 2003). La più calda è stata la primavera 2013 con una temperatura media pari a 13,2 gradi corrispondente ad un’anomalia positiva di + 1,3 gradi. La più fredda invece resta la primavera 2004 con 10,5 gradi e un’anomalia di – 1.4 gradi. Le temperature nei capoluoghi hanno evidenziato invece una anomalia di +1,1/1,4 gradi sia nei valori massimi che nelle minime su Genova e La spezia, analoghi valori per le massime su Savona, mentre su Imperia i valori di anomalia sono stati più contenuti e dell’ordine di +0,5/0,7 gradi.

