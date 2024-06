Concessioni del Tirreno subentra a Salt su più tratte liguri. Giampedrone: “Chiederemo a Mit di convocare tavolo opere compensative”

A seguito dell’assegnazione delle nuove concessioni da parte del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Concessioni del Tirreno subentra a Salt nella gestione di più tratte interessanti la Liguria, tra cui, fronte spezzino, la A12 Sestri Levante-Livorno e il raccordo autostradale, compreso nella A15. In una nota l’assessore regionale alle Infrastrutture, Giacomo Giampedrone, augura “buon lavoro a Concessioni del Tirreno” e informa che “nelle prossime ore chiederemo al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di convocare al più presto il tavolo concertativo per le opere compensative”.

Il rinnovo delle concessioni, prosegue Giampedrone, “era l’atto propedeutico per poter trattare questi interventi relativi alle adduzioni ai caselli autostradali, quindi esterne alla rete vera e propria, su cui la Regione aveva avuto un’interlocuzione con il ministero prima del bando per il rinnovo. Nell’augurare buon lavoro al nuovo concessionario, riteniamo importante riprendere il confronto su queste opere che avranno positive ricadute per il territorio al di fuori dei caselli autostradali, sulla base delle proposte già avanzate dalla Regione”.

