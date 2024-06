Emergenza ferie per il personale sanitario, l’allarme della Uil: “Si rischiano condizioni insostenibili”

Genova. Arriva la bella stagione e si riapre la questione delle ferie per il personale sanitario. Da una parte il diritto a chiedere un periodo di riposo, considerati anche i ritmi frenetici delle strutture ospedaliere, dall’altra il rischio che il precario equilibrio tra servizi da garantire e personale a disposizione finisca per sgretolarsi proprio durante i picchi di affluenza dovuti al caldo.

“Una semplice comunicazione di malattia, una gravidanza, un’assunzione che non dovesse concretizzarsi complicherebbe una situazione già drammatica, contribuendo a peggiorare condizioni non più sostenibili per lavoratori e utenza – spiegano Milena Speranza, Marco Vannucci, Massimo Bagaglia, rispettivamente segretari generali di Uil Fpl Liguria, Genova e La Spezia con Riccardo Ronca, segretario territoriale della Uil Fpl Ponente Ligure – Da tempo la Uil Fpl, insieme alla confederazione, denuncia la gravissima carenza di personale sanitario che, unita agli insostenibili carichi di lavoro, all’età media dei colleghi, alle scadenti condizioni a cui sono costretti e all’aumento vertiginoso del rischio professionale di errore, crea una miscela instabile pronta ad esplodere in qualsiasi momento”.

