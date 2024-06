Euro 2024, da Savona alla Germania: El Shaarawy e Cambiaso convocati da Spalletti

Savona. Ci sarà anche un po’ di Savona agli Europei 2024 che si disputeranno in Germania dal 14 giugno, infatti Stephan El Shaarawy è tra i 26 convocati di mister Luciano Spalletti. Il savonese classe 1992 tornerà a disputare una competizione europea con la maglia della Nazionale dopo ben 8 anni, infatti l’ultima sua apparizione è negli Europei del 2016 quando in panchina sedeva Antonio Conte.

Ma non è solo l’ex genoano a rappresentare la città della Torretta, infatti anche Andrea Cambiaso, attualmente giocatore della Juve, volerà in Germania per difendere il titolo di Campioni d’Europa conquistato a Wembley. L’Azzurro come Stephan ha indossato il rossoblù però nella stagione 2021-2022 mettendo a segno anche una rete.

