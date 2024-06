Giovanni Bancale ospite al Circolo anziani di Piazza Brin

Giovanni Bancale sarà alla Spezia al circolo anziani di piazza Brin, Via Filippo Corridoni 7 l’11 giugno. La presentazione del suo libro “Protetti dal destino. Storia e vicissitudini dei fratelli Bancale nel ventennio fascista” avrà inizio alle 17. Dialogherà con l’autore il poeta e scrittore Giovanni Tabacchiera.

“Il libro dei cugini Giovanni Bancale “Protetti dal destino” narra una storia di padri, nati e cresciuti all’ombra del ventennio fascista. Vincenzo e Pinuccio sono fratelli, che allo scoppio della seconda guerra mondiale vengono entrambi arruolati e mandati al fronte: uno come marinaio, l’altro come fante nella campagna di Russia – si legge in una nota degli organizzatori -. Le loro sorti saranno segnate da dubbi e incertezze, ma ciò che avrebbe riservato loro la vita sarebbe già stato scritto dal destino. Due percorsi differenti, nutriti da sconforto e speranza, da momenti di dolore e attimi di felicità. Un lungo racconto da dove si evince l’assurdità di una guerra nella quale, nonostante le ostentate dichiarazioni, l’esercito italiano si mostrò poco preparato e mandato allo sbaraglio, soprattutto nella sciagurata campagna di Russia. I cugini Bancale intrecciano le vicende dei loro rispettivi padri con quelle della grande storia, delineando un ritratto storico anche intimistico di un periodo che ha segnato profondamente il popolo italiano”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com