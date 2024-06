Guardia Costiera, esercitazione congiunta col Soccorso Alpino a Montemarcello

Nella giornata odierna, la Base Aeromobili di Sarzana della Guardia Costiera ha svolto una complessa esercitazione congiunta su parete rocciosa in collaborazione con il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS). L’esercitazione ha avuto luogo sul Monte Marcello, coinvolgendo i piloti, operatori di volo e aerosoccorritori della Guardia Costiera insieme al personale altamente specializzato del CNSAS. La collaborazione tra la Guardia Costiera e il CNSAS è regolata da una convenzione in vigore dal 2015. Questo accordo prevede uno scambio continuo di competenze tecniche e una reciproca attivazione in caso di emergenze su pareti rocciose nel levante ligure. La sinergia tra i due enti ha lo scopo di garantire interventi di soccorso efficaci e tempestivi, salvaguardando la sicurezza di tutti coloro che frequentano le aree montane e speleologiche della regione. Ogni anno, nell’ambito di questa collaborazione, vengono organizzate esercitazioni sia diurne che notturne per addestrare tutto il personale coinvolto. In media, si effettuano circa 5-6 esercitazioni annuali, fondamentali per mantenere elevati standard operativi e assicurare una pronta risposta in situazioni di emergenza reale. L’esercitazione odierna ha rappresentato un’importante opportunità di formazione e perfezionamento delle tecniche di soccorso in ambiente impervio, rafforzando ulteriormente la collaborazione tra la Guardia Costiera e il CNSAS.

