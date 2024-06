Intorno all’ora di pranzo in Piazza Verdi è esplosa la gioia degli studenti per la fine della scuola, festeggiata con i tradizionali gavettoni. La fine delle lezioni, fissata a livello regionale per sabato 8 giugno, ha infatti subito un anticipo a causa delle elezioni che si svolgeranno nel fine settimana e richiederanno già da domani l’allestimento dei seggi. Per tutti gli alunni che frequentano istituti che sono sede di seggio elettorale, quindi, la scuola è finita già oggi.

L’articolo In Piazza Verdi la guerra dei gavettoni per la fine della scuola scatta con due giorni di anticipo a causa delle elezioni proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com