Infermieri, Natale: “In As5 licenziamenti volontari per andare in Toscana, ecco gli effetti del concorsone”

“Quello che secondo la vuota magniloquenza totiana doveva essere il ‘concorsone infermieri’ sta per imboccare un binario morto con ricadute dirette sul servizio in Asl 5”. Si apre così una nota diffusa da Davide Natale, consigliere regionale del Partito Democratico. “La sanità spezzina sta infatti conoscendo il fenomeno del licenziamento volontario di diversi infermieri per trasferirsi in Toscana, che ha rilanciato le assunzioni in questo periodo – prosegue il consigliere e segretario regionale Pd -. Aggiungiamo il normale turn over, che i sindacati individuano in alcune decine di professionisti nel corso del 2024, e la carenza di personale rischia di aggravarsi in maniera drammatica”.

Prosegue l’esponente Pd spezzino: “Con l’avvicinarsi del sempre delicato periodo estivo, la Liguria non si può permettere di rimanere scoperta. L’esito di nove anni di sciagurata politica totiana tesa all’indebolimento della sanità pubblica non può ricadere ancora una volta sui cittadini, che hanno il diritto alla salute, e sui turisti che decidono di visitare la nostra regione. Ma non deve neanche ricadere sul personale rimasto, costretto a fare i salti mortali per tenere in piedi il servizio. Vogliamo sapere in aula quando saranno svolte le assunzioni necessarie e se la giunta ha la volontà di prorogare la graduatoria oltre settembre per non dover poi bandire un nuovo concorso, con ulteriore dilatazione dei tempi”. Questiti che Natale affiderà a un’apposita interrogazione che rivolgerà alla giunta in Consiglio regionale.

