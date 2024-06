La Cgil organizza convegno sulla sanità e invita Cartabellotta di Fondazione Gimbe

Si terrà lunedì 10 giugno, alle 17, presso la sala conferenze di Tele Liguria Sud, Piazzale Giovanni XXIII, il convegno “La sanità dà i numeri” organizzato dalla Cgil spezzina. Un focus per fare il punto sulla sanità ligure e spezzina in termini di servizi, personale, strutture e posti letto, propedeutico alla manifestazione provinciale in difesa della sanità pubblica del 14 giugno prossimo. Al convegno parteciperanno Daniela Barbaresi, Segretaria Confederale Nazionale Cgil; Nino Cartabellotta, Fondazione Gimbe; Maurizio Calà, segretario regionale Cgil Liguria e Luca Comiti, segretario generale della Cgil spezzina. Modera Marzia Ilari, segretaria generale della Funzione Pubblica Cgil della Spezia.

