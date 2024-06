Un documento per chiedere ai ministeri competenti (Infrastrutture e Agricoltura) un trattamento uniforme per le concessioni demaniali marittime per la pesca e l’acquacoltura. E’ quanto emerso durante la Commissione Politiche agricole tenutasi in Regione oggi, giovedì 6 giugno. “Si desidera ottenere in particolare il riconoscimento di due requisiti fondamentali – spiega Alessandro Piana, presidente ad interim della Regione Liguria con delega alla Pesca -: l’equiparazione dell’imprenditore ittico a quello agricolo e l’applicazione alla pesca e all’acquacoltura delle norme delle attività produttive in luogo di quelle dedicate ai servizi turistico-ricreativi”. La richiesta è comune a diverse Regioni. “Viste le segnalate diversità di trattamento delle imprese del settore anche tra Comuni di una stessa Regione, nonché tra diverse zone italiane – conclude Piana – abbiamo redatto un documento, insieme ad altre Regioni, e proposto la costituzione di un gruppo di lavoro, con esperti, per approfondire le tematiche poste in evidenza e contribuire al riordino dell’attuale disciplina normativa”.

L’articolo Liguria chiede a ministeri trattamento uniforme su concessioni demaniali per pesca e acquacoltura proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com