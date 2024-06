Liste d’attesa, ecco cosa cambia col piano del Governo. Gratarola: “Aspettiamo chiarezza sui fondi”

Genova. Un Cup unico regionale che permetta di prenotare anche nelle strutture private accreditate, visite ed esami nel weekend, straordinari detassati per il personale sanitario, una nuova piattaforma nazionale per raccogliere dati dalle Regioni. E la conferma di un meccanismo su cui le associazioni spingono da mesi: la possibilità di ottenere prestazioni in intramoenia o dai privati al solo costo del ticket se il sistema pubblico non rispetta i tempi delle prescrizioni. Sono le principali novità contenute nei provvedimenti varati poche ore fa dal ministro della Salute Orazio Schillaci, un decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri che verrà affiancato anche da un disegno di legge.

Una serie di provvedimenti – già criticati da alcune Regioni – che andranno a integrare o superare il lavoro della cabina di regia istituita da Giovanni Toti e presieduta da Enrico Castanini. Ad esempio il Cup unico regionale, “una misura già autonomamente decisa dalla nostra Regione che ci apprestiamo a varare nei prossimi mesi”, spiega l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola. Così anche la nuova regola che “punisce” chi non si presenta senza disdire costringendolo a pagare il ticket. Nei provvedimenti del governo Meloni non c’è traccia invece della norma che avrebbe dovuto consentire alle aziende sanitarie di acquistare prestazioni sanitarie in regime intramoenia per abbattere le liste d’attesa, né del benestare alla libera professione dei medici pubblici nelle strutture private. Misure che il Consiglio dei ministri aveva impugnato andando allo scontro con la giunta Toti.

