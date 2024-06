Lite in famiglia: coniugi finiscono in ospedale

Lite in famiglia in una frazione di Beverino in Val di Vara, nel tardo pomeriggio di oggi. Stando a quanto appreso tra moglie e marito sarebbe scoppiato un violento diverbio, nella propria abitazione e i due sarebbero arrivati allo scontro fisico. Sul posto sono arrivate tre pattuglie dei Carabinieri e due ambulanze, la Pubblica assistenza di Pignone. I coniugi di 60 e 50 anni sono stati poi trasferiti in ospedale. Sui fatti procedono i Carabinieri ma non sarebbe da escludere che all’origine della violenta lite possa esserci una separazione non consensuale.

