Lsct, online la gara da 90 milioni per i lavori del nuovo terminal Ravano: si stimano due anni di cantiere

La Spezia container terminal ha pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea il bando di gara per la realizzazione del primo di due lotti prestazionali del nuovo terminal Ravano. I soggetti interessati allo svolgimento dei lavori, per i quali l’importo a base d’asta è di 90 milioni di euro e si stimano 700 giorni di durata, avranno tempo fino alle 12 del 3 settembre per presentare la propria candidatura. L’aggiudicazione avverrà entro la fine del 2024 e pertanto il terminal potrebbe essere operativo entro la fine del 2026.

“Aggiungiamo un importante tassello nei nostri piani strategici di sviluppo con il quale Lsct mira ad essere un punto di riferimento nelle dinamiche del commercio mondiale conquistando nuove quote di traffico – commenta Matthieu Gasselin, amministratore delegato del gruppo Contship Italia -. Parallelamente procederemo con la razionalizzazione delle aree del terminal per prepararci all’inizio del cantiere. Per rafforzare l’operatività del terminal e consentirci di gestire al meglio la crescita dei volumi in questa fase di trasformazione, abbiamo individuato nell’area del carbonile Ovest la soluzione ottimale: pensiamo a un progetto logistico da realizzare con mezzi elettrici e che avrà anche un notevole impatto sul territorio facendo da volano occupazionale”, afferma il numero uno di Lsct, allargando l’orizzonte della gara per i lavori nel terzo bacino all’area Enel, sulla quale l’azienda energetica ha lanciato un avviso di manifestazione di interesse nei mesi scorsi.

