Meteo, sulla Liguria nuvole con possibili piogge e temperature in aumento

Liguria. Il graduale, seppur temporaneo, rinforzo dell’alta pressione porta condizioni più stabili sul comparto Mediterraneo: non mancheranno tuttavia nubi basse sulla nostra regione e sul Mar Ligure, per via di un flusso umido meridionale in risalita sul Mar Tirreno.

Secondo il Centro Limet, oggi giovedì 6 giugno avremo al mattino nubi basse compatte su buona parte della regione, con possibili deboli precipitazioni tra savonese e genovesato; poco nuvoloso sui versanti padani. Nel pomeriggio miglioramento delle condizioni, con le nubi che andranno via via diradandosi, portando cieli poco nuvolosi su tutta la Liguria.

» leggi tutto su www.ivg.it