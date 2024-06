Nervi, al via secondo lotto dei cantieri: viabilità modificata fino a fine settembre

Genova. Continuano i lavori a Nervi nell’ambito degli interventi di riqualificazione dell’arredo urbano del borgo nelle sue vie principali: dopo la chiusura del primo lotto, in questi giorni sono in partenza le lavorazioni per il secondo lotto – a sua volta diviso in due fasi – che dovrebbero terminare entro la fine di settembre. Sarà quindi un’estate di cantieri con ripercussioni sulla viabilità.

Nello specifico la prima fase, dal 5 giugno al 31 luglio, prevede la chiusura la traffico di via Oberdan dall’intersezione con viale Franchini di ponente fino al viale privato Croce. Saranno garantiti gli accessi ai passi carrabili grazie alla presenza di movieri, e i mezzi in uscita dovranno guadagnare la viabilità in direzione levante. I divieti saranno operativi nei giorni feriali dalle 8 alle 17, mentre nei giorni festivi sarà ripristinato il doppio senso di marcio, esclusa la zona compresa tra viale Franchini e il civico 83, che resterà occupata dal cantiere.

