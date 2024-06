Pallanuoto M/ Chiavari Nuoto, il primo innesto è Francesco Brambilla

Dalla pagina Facebook della Chiavari Nuoto

Il primo rinforzo del mercato estivo per la stagione 2024-2025 in casa Chiavari Nuoto si chiama Francesco Brambilla. Il centrovasca classe 1996 arriva a titolo definitivo dal Bogliasco, società in cui è cresciuto a livello giovanile e in cui ha giocato nelle ultime quattro stagioni. Nel mezzo Francesco vanta un’esperienza di ben sette anni nell’Iren Quinto, squadra con cui ha ottenuto per due volte la promozione in serie A1 e una breve parentesi nella Metanopoli.

