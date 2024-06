“Più Cairo”: “Con il mercato il giovedì è impossibile trovare parcheggio e a patire è il commercio cittadino”

Cairo Montenotte. “Cantieri e mercato settimanale, il giovedì a Cairo è sempre più difficile riuscire a trovare parcheggio per le auto, e a soffrirne maggiormente sono i commercianti”. Il gruppo di minoranza “Più Cairo” ha presentato un’interrogazione proprio su questo argomento.

“Abbiamo ricevuto le rimostranze di parecchi cittadini in merito alla situazione in cui versa la nostra Città soprattutto il giovedi mattina, giorno mercatale – spiegano Fulvio Briano, Renzo Berretta e Alberto Poggio – Solo per portare l’esempio della giornata del 6 giugno erano presenti e concomitanti le seguenti situazioni: presenza dell’area mercatale ad occupazione di Piazza XX Settembre e Piazza Garibaldi; presenza costante degli autoveicoli di proprietà degli Agenti di Polizia Penitenziaria che frequentano il corso in essere nella locale Scuola di Oltre Bormida ad occupare la pressochè totalità dei parcheggi di Piazza Oltrebormida e aree limitrofe; presenza del Luna Park che stagionalmente occupa i parcheggi antistanti il cimitero comunale; presenza di un divieto di sosta temporaneo lungo un tratto consistente di Corso Martiri della Libertà; presenza di un divieto di sosta temporaneo lungo Corso Berio; eliminazione dei parcheggi antistanti la SOMS di Piazza Abba”.

