Porti di Genova e Savona, movimentazione merci in aumento rispetto al 2023. Calo dei passeggeri

Genova. Il mese di aprile è risultato particolarmente positivo per i porti di Genova e Savona-Vado tanto in termini di movimentazione complessiva quanto in relazione all’andamento delle singole modalità di condizionamento e merceologie. Il periodo si è, infatti, chiuso a 5.759.747 tonnellate in crescita dell’11,3% rispetto al 2023.

Di segno positivo i dati delle rinfuse solide (+102,2%, anche in relazione alla performance di aprile 2023), delle merci containerizzate (+16%) e del traffico convenzionale (+12,1%). Il segnale proveniente da questi ultimi due comparti risulta significativo, soprattutto nel caso dei container, in relazione alle ripercussioni derivanti dalla perdurante crisi del Mar Rosso. Il fatto che l’ottima performance di aprile faccia seguito ad un risultato negativo registrato a marzo restituisce, comunque, una lettura non ancora del tutto chiara rispetto a quali effetti stiano effettivamente producendo le tensioni geopolitiche sull’andamento delle movimentazioni via mare sia a livello globale che nel contesto mediterraneo. Il risultato di aprile contribuisce, in ogni caso, a riportare il progressivo relativo alla movimentazione complessiva nei primi quattro mesi del 2024 in territorio positivo, in quanto la stessa si è attestata in crescita dell’1,0% rispetto al 2023.

