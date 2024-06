Porto di Lavagna: “Gravi carenze nei documenti del Comune per la nuova concessione”

Lavagna. “La Società Porto di Lavagna ha esaminato la lettera della Regione Liguria, indirizzata al Comune di Lavagna, nella quale vengono fatti numerosi rilievi per contestare all’amministrazione comunale gravi carenze nei documenti necessari alla preparazione del bando di gara per la nuova concessione demaniale del porto turistico e ne blocca di fatto l’iter procedurale”. È quanto si legge in una nota.

“I rilievi della Regione Liguria mettono in evidenza la superficialità e l’approssimazione da parte dell’amministrazione comunale nel redigere e presentare la documentazione – commenta Jack Matthew Mazreku, presidente del consiglio di amministrazione di Porto di Lavagna Spa -. Ad esempio è stata trasmessa una copia del piano economico finanziario senza la necessaria lettera di asseverazione, la cui mancanza rende lo stesso piano irricevibile”.

