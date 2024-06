Prebuggiún elemento chiave di un amaro che vuole incarnare lo spirito ligure

“Un amaro innovativo e al tempo stesso legato alla tradizione, caratterizzato da una personalità indomita, spontanea e selvatica, proprio come il popolo ligure”: così la nota di presentazione di Amaro Sarvaego, novità ideata dai quattro giovani liguri Enrico Valle, Matteo Crispino, Giuseppe Cabona e Daniele Giovanelli, fondatori di Brainfusion S.r.l.

Dalle tinte ambrate, l’Amaro Sarvaego vede come protagonista il preboggión, conosciuto anche come prebuggiún, miscela di erbe spontanee liguri, cucinate mediante una breve bollitura. Gli ingredienti che compongono l’amaro: erbe prebuggiún, limone, maggiorana, origano, rosmarino, timo, pepe, cardamomo, assenzio, liquirizia e anice stellato. Prodotto tramite l’infusione delle botaniche in soluzione idroalcolica, con successiva pressatura e miscelazione dei vari infusi per la creazione del composto finale, a cui viene aggiunto lo sciroppo, è composto da alcol da cereali a 96,4°.

