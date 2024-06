Genova. Un uomo di nazionalità pakistana è stato ferito questo pomeriggio con un cutter dopo un tentativo di rapina.

E’ successo poco dopo le 13 di oggi in via Reti a Sampierdarena. Secondo quanto ricostruito la vittima è un corriere che stava facendo alcune consegne con un carrellino. E’ stato avvicinato da un uomo – di nazionalità straniera – che gli ha intimato di consegnargli il denaro contenuto in un borsello.

