‘Santa’: Frisinghelli, martedì 25 giugno la sentenza

Delitto di San Siro a Santa Margherita Ligure quando Sergio Frisinghelli, giardiniere e apprezzato membro della protezione civile che lo scorso agosto uccise accoltellandolo il suo vicino di casa Alessio Grana.

Il giardiniere, difeso dagli avvocati Claudio Zadra e Nadia Solari, a ottobre aveva ottenuto gli arresti domiciliari. Il pubblico ministero Luca Scorza Azzarà ha chiesto la condanna a nove anni e quattro mesi

La sentenza, con rito abbreviato, è prevista per il 25 giugno. L’omicidio era maturato dopo mesi di cattivi rapporti tra Grana e i condomini, i quali lo avevano segnalato più volte alle forze dell’ordine e ai servizi sociali. La vittima non aveva un lavoro stabile ed era conosciuto in paese come “aggressivo e prepotente”.

