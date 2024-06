Scafati non avrà un sostituto, il marketing farà riferimento a Gazzoli

Continuano i movimenti di assestamento all’interno dello Spezia Calcio. In poco più di 48 ore dall’arrivo in Italia, il presidente Philip Platek ha compiuto un giro di orizzonti servendo gli input per impostare la prossima stagione di serie B. Una stagione che si preannuncia di assestamento per quanto riguarda il settore sportivo, che punta a creare un periodo di crescita sotto la guida tecnica di Luca D’Angelo. Ma la tara viene fatta in questi giorni anche sull’organizzazione stessa dell’azienda Spezia, che ha visto l’addio di alcune figure importanti nelle ultime settimane.

Per quanto riguarda il settore marketing il club aquilotto non avrà più un chief revenue officer, figura ricoperta per due anni da Luca Scafati, passato nel frattempo a lavorare per un gruppo internazionale specializzato in ticketing. Si va verso la conferma dello staff giovane che ha operato nell’ultima stagione con referente Marco Mancinelli. Sarà l’amministratore delegato Andrea Gazzoli, che ha già gestito l’interim di questi mesi, a tenere un occhio su queste delicate funzioni con un maggiore scambio con il settore comunicazione gestito da Gianluca Parenti.

