Scomparsa Alberto Ravecca, il ricordo di Confcommercio

Messaggio di Confcommercio La spezia per la scomparsa di Alberto Ravecca

Confcommercio La Spezia esprime il suo più sentito cordoglio per la scomparsa di Alberto Ravecca, esponente di spicco della Camera di Commercio con una grande competenza nel settore commercio. Distintosi anche per i suoi rapporti in merito al turismo e alle potenzialità del nostro territorio, i membri dell’Associazione lo ricordano come un professionista di alto calibro. Alla moglie e ai familiari vanno le condoglianze di tutta Confcommercio La Spezia.

