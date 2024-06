Servizi socio-sanitari, la Regione alzerà le tariffe: +3,5% per tutti i comparti, +6,2% per gli anziani

Genova. “Nell’ultimo incontro tenutosi ieri in Regione col dipartimento Salute dell’ente e con l’assessore Gratarola, ci è stata confermata la volontà di portare in giunta entro fine giugno la delibera per la revisione delle tariffe dei servizi socio-sanitari in Liguria per il triennio 2024-2026, in linea con la nostra proposta di adeguamento”. Così Luca Pallavicini, presidente nazionale di Confcommercio Salute, Sanità e Cura e presidente del Dipartimento Liguria dell’associazione.

Tra i punti chiave della revisione condivisa ci sono la stabilizzazione e l’incremento delle tariffe, con la conferma del 3,5% di incremento per tutti i comparti e del 6,2% per gli anziani (le cui rette erano ferme da più tempo) per tutto il 2024, oltre a un ulteriore incremento in media del 4% per tutti i comparti dal 1° luglio, con un impegno economico di 17 milioni da parte di Regione Liguria.

