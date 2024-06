Supporto dei sottomarini U212A, meeting internazionale al circolo ufficiali

Si è svolto presso il circolo ufficiali il 28° Steering committee meeting, condotto nell’alveo della cooperazione internazionale tra Italia, Germania e Portogallo per il supporto in vita dei sottomarini U212A, stabilita con la firma da parte dei rispettivi Ministeri della Difesa del memorandum of understanding common in service support.

Il meeting costituisce uno dei principali consessi per consolidare e migliorare i processi di collaborazione tra le nazioni partecipanti, favorendo le attività di mutua cooperazione e lo sviluppo delle tematiche di efficienza, sostenibilità, innovazione e programmi futuri condivisi, relativi sia ai sottomarini che alle nuove tecnologie dei sistemi subacquei.

