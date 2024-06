Varazze. Soddisfazione per i tre ori al campionato Nazionale di Coppa Italia e serie B e C per il Twirling Luna Rossa di Varazze. Ottimi risultati per tutti gli atleti che hanno ottenuto grandi punteggi, portando a termine professionalmente le performance, eseguendo gli esercizi con determinazione e grinta.

Bravi tutti. Dalle più piccole, Cristina Bastonero ed Elena Langerame, che al loro primo anno di agonismo e alla loro prima finale, nella categoria duo cadette, ottengono un ottavo posto. A Caterina Tondelli che incanta con il suo x-strut e ottiene un buon sesto posto. Ottime performance anche nel freestyle di Laura Bruzzone (youth B) e Azzurra Parodi (youth beg). Bravo anche il duo Junior formato da Elena Brusa e Nicol Parodi(Liv B).

