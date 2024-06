Tuttofare, addetto di laboratorio in focacceria, tappezzieri e meccanici: le proposte di lavoro della settimana

Ampia disponibilità di offerte di lavoro sia in riferimento ai settori economici, che alle figure professionali ricercate, che alla zone di lavoro con opportunità su tutto il territorio provinciale, dal comune capoluogo ai comuni della costa e dell’entroterra. Le condizioni contrattuali comprendono sia contratti a tempo determinato (in molti casi, con eventuale possibilità di stabilizzazione) sia contratti a tempo indeterminato. Per i meno esperti, ma motivati a ricoprire un particolare profilo, sono previsti contratti di apprendistato.

Così si presentano gli annunci di lavoro della settimana: le proposte di questa settimana sono 370 e tra le figure più richieste ci sono meccanici, tappezzieri ma anche addetti in laboratorio di focacceria. Posizioni aperte anche nell’hospitality, driver nel servizio sharing e tutto fare in negozio.

Le possibilità sono nei campi più diversi e sono consultabili anche in questo pdf scaricabile e riguardano tutti i settori economici. I dettagli dei singoli annunci sono disponibili anche sul sito regionale FormazioneLavoro.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com