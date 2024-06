Università di Genova, quattro borse di studio da mille euro per gli studenti residenti nei collegi

Genova. Al via a quattro borse di studio del valore di mille euro ciascuna, finanziate grazie alla convenzione della Fondazione RUI con l’università di Genova, che saranno dedicate agli studenti iscritti a qualsiasi corso di laurea (triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico) e post laurea (dottorato di ricerca, master, scuole di specializzazione) presso l’Università di Genova che risiederanno nel Collegio Capodifaro o nel Collegio Delle Peschiere.

Possono partecipare al concorso: gli studenti iscritti al primo anno di corso di laurea triennale o magistrale a ciclo unico che abbiano conseguito all’esame di stato una valutazione non inferiore a 90/100; tutti gli studenti universitari che abbiano conseguito entro il 30 settembre di ogni anno accademico almeno l’80% dei CFU previsti dal proprio piano di studi con media non inferiore a 26/30 (laurea triennale), a 27/30 (laurea magistrale) o un voto di laurea congruente con queste medie accademiche. Queste agevolazioni si aggiungono all’agevolazione sulla retta del Collegio attribuita in base all’ISEE-Università.

