Vadese, mister Oliva si presenta: “Pronto a dare il 150% per questa piazza. Nessuna rivoluzione, ripartirò dal gruppo storico”

Vado Ligure. “È stato un colpo di fulmine”. È bastata una conversazione di pochi minuti per far scoccare la scintilla tra la Vadese e mister Maurizio Oliva. Dopo l’esperienza alla Letimbro l’allenatore ha svelato di aver addirittura pensato di smettere, ma alla richiesta del direttore generale Tony Saltarelli non ha saputo dire di no.

“Qui alla Vadese ho trovato una grandissima organizzazione e dei dirigenti preparatissimi – racconta il tecnico savonese -, esattamente quello che cercavo. In questi anni con spirito di servizio ho fatto tanto oltre all’allenatore. La società azzurrogranata mi ha chiesto di cimentarmi soltanto in quello che credo di saper fare meglio, ovvero allenare”.

