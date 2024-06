Vado 2024, l’appello al voto di Fabio Gilardi: “Abbiamo proposto una visione concreta e futura per la città, venite a dare il vostro contributo”

Vado Ligure. “Abbiamo affrontato una campagna elettorale intensa, durante la quale abbiamo ascoltato le opinioni di tutti i cittadini di Vado, dal centro alle frazioni. Abbiamo proposto una visione concreta e futura per la città. Ormai manca davvero poco. Abbiamo incontrato cittadini, associazioni, imprese e comunità, raccogliendo istanze e proposte. Mi avete trasmesso grande entusiasmo, energia e voglia di fare bene. Credo che sia importante andare a votare l’8 e il 9 giugno, tutti insieme ce la possiamo fare, venite a darci il vostro contributo“. Con questo appello al voto il candidato sindaco Fabio Gilardi chiude la campagna elettorale in piazza Cavour a Vado Ligure.

Il discorso di Gilardi è iniziato con un riferimento all’assenza al confronto di ieri sera organizzato da Uniti per la Salute: “Ieri sera per precedenti impegni come avevo comunicato alla società organizzatrice non ho potuto partecipare. Puntualizzo che al rigassificatore dico N, la sostenibilità ambientale sarà un punto di forza della nostra amministrazione”.

