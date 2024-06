Bucci dall’ospedale ringrazia i genovesi: “I vostri messaggi sono stati fonte di forza e orgoglio”

Genova. “Voglio ringraziarvi per l’affetto e la vicinanza che mi avete dimostrato in questi giorni. I vostri messaggi sono stati per me una fonte di grande forza e orgoglio. In un momento delicato come questo, ho potuto sentire ancora di più quanto sia forte il legame che mi unisce a questa città e alla sua gente”.

Con queste parole, affidate ad un post sulla propria pagina Facebook, il sindaco di Genova Marco Bucci, ringrazia i genovesi per la dimostrazione di affetto dimostrata a seguito della notizia del suo ricovero per una operazione programmata eseguita presso l’ospedale Galliera.

» leggi tutto su www.genova24.it