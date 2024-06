Borgio Verezzi. Cominciano i lavori in casa Borgio in vista della prossima stagione. Il nuovo responsabile della Prima Squadra, il direttore generale Pino Castiglione, ha comunicato che a capo della direzione sportiva ci sarà Pietro Scannapieco. Ma non le “novità” non finiscono più.

Scritto tra virgolette perché si tratta di un grande ritorno, è quello di Alessio Ponte: l’ex tecnico della Carcarese torna alla guida del Borgio.

