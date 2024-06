Calcio, il ritorno di Ponte: “Il ciclo al Borgio Verezzi non era finito. A Carcare stagione incredibilmente formativa”

Borgio Verezzi. Un ritorno di fiamma, una scelta ambiziosa per il Borgio. Ritorna Alessio Ponte, l’allenatore della promozione borgese in Prima Categoria e lo scorso anno alla guida della Carcarese. Subentrato in corsa, dopo essere stato vice sia di Chiarlone sia di Pisano, ha concluso il campionato al quarto posto scalando un gran numero di posizioni di giornata in giornata.

“Siamo contenti del suo ritorno – dichiara con soddisfazione il responsabile Pino Castiglione -. L’anno scorso ha fatto molto bene e conosce già tanti ragazzi che allenava quando era qui in Seconda Categoria. Un gradito ritorno che speriamo sia di buon auspicio”.

