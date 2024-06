Calice Domani chiude la campagna elettorale rinnovando l’impegno per il ripristino della viabilità

Ieri, in occasione della chiusura della campagna elettorale, la lista “Calice domani – Sensoni sindaco” ha organizzato un incontro significativo presso la frana sulla SP8.

“La nostra intenzione era di mostrare alla comunità calicese che siamo presenti e pronti a intervenire per risolvere questa emergenza. Siamo orgogliosi di rappresentare un centrodestra unito e determinato, con l’appoggio di Udc, Forza Italia e Fratelli d’Italia. Un ringraziamento va a tutti i candidati della lista, che hanno concluso la loro campagna elettorale come un gruppo coeso e motivato, dedicando il loro tempo e le loro energie per volere un cambiamento epocale”, affermano dalla lista. Durante l’incontro, al quale erano presenti i candidati Alessandra Cacciavillani, Viviana Mauramati, Francesca Cerchi, Cristina Vincenzi, Enzo Giacopinelli, Carlo Rossi, Gianluca Maggiari e Jessica Moralesabbiamo ha preso parte anche l’onorevole Maria Grazia Frijia.

“La deputata si è impegnata attivamente con la Regione Liguria e il ministero della Protezione civile, richiedendo supporto per affrontare la situazione critica della nostra strada. Grazie alla nostra rete di supporto e al lavoro sinergico con le istituzioni, siamo riusciti a ottenere un finanziamento di 1.250.000 euro dedicato esclusivamente al ripristino della SP8 e della SP20. Questo contributo è un segnale concreto della volontà del centrodestra di affrontare e risolvere i problemi che affliggono il nostro territorio. Il centrodestra dimostra ancora una volta di essere una forza coesa e determinata, capace di unire gli sforzi per il bene comune. Crediamo fermamente che, con il vostro supporto, possiamo portare avanti un cambiamento positivo per Calice al Cornoviglio. Abbiamo raggiunto un punto di svolta: il nostro territorio ha già toccato il fondo e ora possiamo solo risalire. Con una filiera di governo che va dal locale fino all’Europa, questo ultimo provvedimento regionale ha già fatto capire che Calice e il suo territorio non sono più lasciati da soli. Il centrodestra offre le opportunità necessarie per un futuro migliore”.

“Desideriamo inoltre chiarire che dalla nostra coalizione manca la Lega, che in questa tornata amministrativa ha fatto una scelta diversa, politicamente non coerente con la stessa coalizione rappresentata in altre realtà locali. Sabato e domenica vi invitiamo a votare per la lista Calice Domani – Sensoni sindaco. Le ultime quattro amministrazioni hanno portato Calice alla situazione attuale, un completo disastro. Non hanno le capacità per governare, come dimostrato palesemente. Cosa potranno dare di diverso da quello che ad oggi non hanno dato?

Noi possiamo solo risalire con le opportunità che abbiamo in mano grazie alla filiera di centrodestra. Calice domani, il libro del fare!”, conclude la nota della lista.

