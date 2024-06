Champions League: la Pro Recco abdica, vince il Ferencvaros

Gzira. La Pro Recco scende giù dal trono d’Europa dopo tre trionfi consecutivi. Cede lo scettro al Ferencvaros che si impone 12-11 nell’ultimo atto della Final Four della Champions League di Malta.

Alla National Pool Complex di Gzira, gara in salita per i campioni d’Italia che faticano a contenere la fisicità del Ferencvaros. Come riportato da Federnuoto.it, i recchelini pagano il pesante 3-0 di break incassato nel secondo parziale. I magiari conducono 6-4 dopo due tempi e toccano il massimo vantaggio (8-5) nel terzo tempo. Nell’ultimo quarto si riparte dal 9-7 per i magiari. La Pro Recco tira fuori gli artigli accorciando con Younger su rigore. Iocchi Gratti segna il gol del pari, ma viene annullato dal Var: Zalanki, infatti, commette un’ingenuità (fallo su Merkulov) e viene espulso per brutalità. Recco punita con il rigore contro – trasformato da Mandic – e quattro minuti, su altrettanti che ne restano da disputare, in inferiorità numerica. È ovviamente l’episodio decisivo di un match spettacolare, tiratissimo e giocato tra due potenze della pallanuoto europea.

