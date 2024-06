Chiavari: guasto sulla linea e ad un Frecciabianca, mattinata di disagi nel Levante

Gravi disagi stamani per i viaggiatori a causa di un guasto alla linea ferroviaria tra le stazioni di Sestri Levante e Chiavari dove il traffico si è svolto su un unico binario a causa di un guasto dovuto al sistema di distanziamento dei treni. Il guasto ha provocato ritardi fino a due ore. I tecnici di Rfi sono intervenuti ed il ripristino è stato completato alle 8.00 con l’avvio della circolazione sui due binari.

Come se ciò non bastasse, poco prima delle 8 si è fermato a Chiavari per un guasto il Frecciabianca 8605 (Genova-Roma): i viaggiatori hanno proseguito con altri treni ma il convoglio ha occupato il binario creando ulteriori problemi alla circolazione.

